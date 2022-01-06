На “Миротвореце” заявили, что будут бороться с правоохранителями, фабриковавшими уголовные дела

В Центре одной из главных ошибок украинцев назвали отсутствие наказания тех, кто организовывал и внедрял репрессии против граждан. Там утверждают, что после обретения Украиной независимости в 1991 году репрессии не прекратились и для преследования неоднократно использовались правоохранительные органы и суды.

“Ни полковник Григорьев, нападавший на Степана Хмару в 1990 году, ни следователи и судьи, которые по заказу Януковича бросили за решетку Юрия Луценко или Юлию Тимошенко в 2011 году так и не были наказаны”, – отметили на “Миротворце”.

В Центре заявили, что органы прокуратуры и Государственного бюро расследований “десятками по надуманным поводам “шьют” уголовные дела в отношении заведомо невинных людей, которые бросаются за решетку”.

Среди таких случаев в “Миротворце” называют производство против народного депутата Софии Федины и ветерана АТО Маруси Зверобой, расследование в отношении экс-заместителя министра обороны Игоря Павловского и генерал-майора Дмитрия Марченко.

В Центре считают, что такие прокуроры и следователи представляют не меньшую угрозу, чем боевики, наемники и военные преступники. В “Миротворце” обещают собирать сведения о тех, кто “придумывал” уголовные производства, их внесут в список “Чистилища” (перечня людей, угрожающих, по мнению Центра, национальной безопасности Украины.

Контекст:

Сайт “Миротворец” был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

Геращенко отмечал, что волонтеры сайта “Миротворец” создали карту локализации российских сепаратистов, террористов и боевиков, воевавших против Украины.

В феврале 2021 года еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгейи во время заседания Совета ассоциации Украины с Евросоюзом требовал закрыть “Миротворец” в связи с нахождением в базе центра евродепутатки от правящей венгерской партии “Фидес” – гражданки Украины Андреи Бочкор.

В декабре Киберполиция Украины начала досудебное расследование из-за размещения персональных данных на сайте “Миротворец” после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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