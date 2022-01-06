В Госдуму внесли законопроект, запрещающий в СМИ указывать страну, где происходят массовые бепорядки

Группа депутатов от «Единой России» подготовила законопроект, запрещающий упоминать в СМИ название государства, где происходят массовые беспорядки. В Союзе казахов и Союзе белорусов России инициативу поддержали — там полагают, что такая реформа позволит снизить градус межнациональных и межгосударственных конфликтов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «подобная информация, как правило, порождает напряжённость в обществе и создает благоприятную почву для конфликтов».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция не поддержит законопрект: «Мы против подобных ограничений. Всем хочется что-то запретить. Давайте тогда и континент не упоминать. А может даже и планету».

В случае принятия поправки, СМИ смогут указывать только регион, где происходят беспорядки. Например, для описания событий в Казахстане допустимыми формулировками будут: «В Центральной Азии прошли многочисленные акции протеста» или «В одной из стран, граничащей с Россией, митингующие захватили один из аэропортов».

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