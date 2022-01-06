 

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий в СМИ указывать страну, где происходят массовые бепорядки

06.01.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа депутатов от «Единой России» подготовила законопроект, запрещающий упоминать в СМИ название государства, где происходят массовые беспорядки. В Союзе казахов и Союзе белорусов России инициативу поддержали — там полагают, что такая реформа позволит снизить градус межнациональных и межгосударственных конфликтов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «подобная информация, как правило, порождает напряжённость в обществе и создает благоприятную почву для конфликтов».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его фракция не поддержит законопрект: «Мы против подобных ограничений. Всем хочется что-то запретить. Давайте тогда и континент не упоминать. А может даже и планету».

В случае принятия поправки, СМИ смогут указывать только регион, где происходят беспорядки. Например, для описания событий в Казахстане допустимыми формулировками будут: «В Центральной Азии прошли многочисленные акции протеста» или «В одной из стран, граничащей с Россией, митингующие захватили один из аэропортов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Загадочная болезнь заставила англичанку говорить с русским акцентом

20.02 / Джон Траволта выставил на продажу дом после смерти жены: как выглядит особняк, в котором пара прожила 30 лет

15.08 / Мнение: Женщины-машинисты, главная причина разводов и богатые дети из полных семей

22.06 / Мнение: Почему не радует футбол?

15.07 / Мнение: Эх, хорошо в турме норвежской жить! Брейвик хочет лимонов.

29.07 / К 40-летию свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы: звездный роман в фотографиях

14.05 / На Ямале произошел разлив нефти

24.04 / Врачи рассказали о пользе брокколи для здоровья

27.08 / В Симферополе и других городах Крыма перестали проводить мероприятия по очистке воды

29.09 / Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика