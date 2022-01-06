 

Эксперты показали, насколько выгодно покупать смартфоны на Linux

06.01.2022, 20:08, Новости дня
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В результате сравнительного анализа оказалось, что самый дешевый iPhone стоит примерно столько же, сколько смартфон, созданный под операционную систему Linux.

Однако преимуществом последнего является наличие физической клавиатуры, что для профессионалов значительно упрощает выполнение любой задачи. Речь идет об Astro Slide, изготовленном в форме горизонтального слайдера, который вполне способен заменить миниатюрный ноутбук.

Кстати, именно это устройство разработчик сейчас готовит к официальной презентации на международном уровне. В продажу устройство должно поступить после завершения выставки Consumer Electronics Show 2022, где его впервые продемонстрируют публике.



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