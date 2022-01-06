Мнение: Вмешательства США в смену власти, исключение Прибалтики из НАТО и «последний шанс на примирение»

1. Мы работаем на Руксперте над статьёй об истории вмешательств Соединённых Штатов в смену власти в других странах. Формально под определение вмешательства подходят и такие действия, как, например, участие американцев в борьбе с нацистской Германией. За это ругать американцев глупо, тут они нам помогли. Однако во многих случаях США нападали на мирные страны, чтобы получить контроль над нефтью или заменить неугодных Госдепу политиков на своих марионеток:

https://ruxpert.ru/Вмешательства_США_в_смену_власти

Часто американцы пользовались восстаниями и беспорядками как предлогом для вмешательства, часто они сами инспирировали эти восстания.

2. В одном из главных американских журналов по вопросам внешней политики заговорили об исключении Прибалтики из НАТО:

https://lenta.ru/news/2022/01/02/us_nato_baltic/

Исключение стран Балтии из НАТО является одним из возможных сценариев развития событий после проведения переговоров по гарантиям безопасности в Европе, считает американский аналитик Дэвид Пайн, чья статья опубликована в журнале The National Interest.

В публикации журнала эксперт рассказал об одном из возможных сценариев на фоне требований президента России Владимира Путина о выводе войск альянса с территорий стран — членов НАТО в Восточной Европе, а также о предоставлении гарантий дальнейшего нерасширения Северного блока в сторону Москвы.

Пайн считает, что стремление достичь соглашения с Россией может заставить США пожертвовать членством в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг.

1 января обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что за прошедший год доверие к США после провалов во внешней политике было подорвано и теперь Европе предстоит проявлять себя в кризисных ситуациях. Журналист подчеркнул, что слабость ЕС заключается в неспособности действовать самостоятельно и отметил, что европейцам следует объединиться вокруг Германии и не обращаться за помощью к Соединенным Штатам при первой угрозе.

3. Во Франции также призывают прекратить противостояние НАТО с Россией:

https://lenta.ru/news/2021/12/31/peace/

Себастьян Кошар, автор французского издания Atlantico, рассказал о последнем шансе Европы на примирение с Россией, который якобы наступит в 2022 году. Выдержки из материала приводит РИА Новости.

По мнению автора, переговоры о гарантиях безопасности, которые Россия требует от Евросоюза и НАТО, могут «положить конец холодной войне и разделу континента спустя 30 лет после распада Советского Союза».

По мнению Кошара, диалог с Москвой отвечает также интересам Вашингтона, сосредоточенного на противостоянии с Китаем.

Шанс, вероятно, всё же не последний, Россия проводит ответственную внешнюю политику и всегда открыта для переговоров.