 

Мнение: График вторжений изменился

06.01.2022, 19:31, Разное
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По заявлениям из Госдумы, график вторжений на Украину сдвинут на месяц – именно столько ориентировочно продлится операция по стабилизации Казахстана.

Появились видео с вылетом военно-транспортных самолетов в Казахстан утром 6 января.

По уточненным данным МВД Казахстана, за сутки убито 13 и ранено 353 сотрудника. Одному офицеру полиции "мирные протестующие" отрезали голову. Подсчет потерь продолжается.
Точное количество убитых и раненых среди погромщиков и протестующих пока неизвестно.

Трансляция по Казахстану продолжается как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



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