Мнение: График вторжений изменился
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По заявлениям из Госдумы, график вторжений на Украину сдвинут на месяц – именно столько ориентировочно продлится операция по стабилизации Казахстана.
Появились видео с вылетом военно-транспортных самолетов в Казахстан утром 6 января.
По уточненным данным МВД Казахстана, за сутки убито 13 и ранено 353 сотрудника. Одному офицеру полиции "мирные протестующие" отрезали голову. Подсчет потерь продолжается.
Точное количество убитых и раненых среди погромщиков и протестующих пока неизвестно.
Трансляция по Казахстану продолжается как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
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Источник: Colonel Cassad
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