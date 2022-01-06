Мнение: График вторжений изменился

По заявлениям из Госдумы, график вторжений на Украину сдвинут на месяц – именно столько ориентировочно продлится операция по стабилизации Казахстана.

Появились видео с вылетом военно-транспортных самолетов в Казахстан утром 6 января.

По уточненным данным МВД Казахстана, за сутки убито 13 и ранено 353 сотрудника. Одному офицеру полиции "мирные протестующие" отрезали голову. Подсчет потерь продолжается.

Точное количество убитых и раненых среди погромщиков и протестующих пока неизвестно.

Трансляция по Казахстану продолжается как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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