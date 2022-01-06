 

“Здесь кайф”. Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии

06.01.2022, 19:31, Новости дня
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Певица позирует на фоне местного пейзажа, сидя на корточках с широко расставленными ногами.

“Первый день в Тбилиси. Здесь кайф”, – написала артистка.

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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Зарицкая после участия в шоу “Танцы со звездами” осенью 2021 года заявила, что похудела на 20 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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