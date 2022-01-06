 

Требовал 10% отката. СБУ разоблачила чиновника Госпродпотребслужбы на коррупционной схеме

06.01.2022, 19:30, Новости дня
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“Должностное лицо угрожало создать искусственные препятствия для местного предпринимателя и отказывалось подписывать документы без отката. За неправомерное вознаграждение в 10% от суммы договора чиновник гарантировал предпринимателям не затягивать процедуру”, – отметили в релизе.

Мужчину задержали во время получения очередной суммы взятки. Ему планируют сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют причастность других должностных лиц к коррупционной схеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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