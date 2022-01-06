ОДКБ опубликовала видео с отправкой военных и техники в Казахстан

В состав миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане вошли подразделения из Армении, Белоруссии, Киргизии, РФ и Таджикистана, сообщили в Организации.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», – говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

В ролике на YouTube-канале организации запечатлена погрузка военнослужащих на самолеты и различная техника, которую планируется отправить в республику.

На видео зафиксированы КамАЗы, «Тигры» и БМП, а также БТР.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

В Минобороны РФ сообщали, что в числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.