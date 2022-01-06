 

Новый проектор Samsung можно использовать также как умную колонку и светильник

06.01.2022, 19:24, Новости дня
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Новая модель компактного проектора Freestyle представлена в компании Samsung. Собственно говоря, речь идет о гибридном устройстве, в котором совмещены разные функции, уточняет разработчик.

Проектор также можно использовать как умную колонку. И еще он может служить в качестве светильника. Впрочем, основной задачей устройства остается демонстрация видеоконтента.

Проектор Freestyle получил цилиндрический корпус. Благодаря этому, можно перенаправлять изображение на любую стену, а также на пол и потолок. Специальный экран для этого не потребуется. Вес гаджета составляет всего 830 г. Стандартный размер картинки – это прямоугольник с диагональю 100 дюймов. В этом случае качество изображения будет соответствовать стандарту Full HD.



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