Марка Chrysler станет полностью электрическим брендом в 2028 году

Глава компании Chrysler официально объявил о планах выпускать с 2028 года исключительно электрические транспортные средства.

В рамках проводимой выставки в Лас-Вегасе продемонстрировали электрический концепт Airflow, который будет взят за основу в отношении будущих новинок. Уже в 2025 году состоится выход первого серийного электрокара Chrysler.

В течение ближайших 5 лет постепенно будет прекращен выпуск техники с бензиновыми и дизельными моторами. Кроме того, разработчики намерены выпустить новый электрический грузовик с увеличенным запасом хода. Пока остальные подробности о работе американского бренда засекречены до появления новых транспортных средств.