Спорткар Aston Martin Vantage RS V12 продолжает тестирование на трассе Нюрбургринга

Британский бренд Aston Martin в конце прошлого года анонсировал возобновление мотора V12 для Vantage.

Вместе с тем будущие экземпляры вышеуказанной модели впервые получат электрические силовые агрегаты. В компании анонсировали выход электрической модификации к 2025 году. Напомним, версия Vantage с улучшенным бензиновым мотором проходит финальные испытания. Модель получила увеличенные воздухозаборники, а также крупные вентиляционные отверстия.

Вместе с тем уровень производительности мотора Vantage пока не раскрыт. Предполагается, что под капотом установят 5,2-литровый турбированный агрегат с мощностью до 715 л.с. Пока в компании не раскрыли сроки появления модели в свободной продаже.