 

Спорткар Aston Martin Vantage RS V12 продолжает тестирование на трассе Нюрбургринга

06.01.2022, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский бренд Aston Martin в конце прошлого года анонсировал возобновление мотора V12 для Vantage.

Вместе с тем будущие экземпляры вышеуказанной модели впервые получат электрические силовые агрегаты. В компании анонсировали выход электрической модификации к 2025 году. Напомним, версия Vantage с улучшенным бензиновым мотором проходит финальные испытания. Модель получила увеличенные воздухозаборники, а также крупные вентиляционные отверстия.

Вместе с тем уровень производительности мотора Vantage пока не раскрыт. Предполагается, что под капотом установят 5,2-литровый турбированный агрегат с мощностью до 715 л.с. Пока в компании не раскрыли сроки появления модели в свободной продаже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Создан фотоэлемент в 15 раз тоньше бумаги

22.12 / Россияне назвали Путина политиком года

30.11 / Американский генерал – РФ и Китай «троллят» Байдена своим военным сотрудничеством

20.09 / Список “Слуги народа” на выборах в Киевсовет возглавила жена главы МИД Кулебы

11.06 / Трамп выразил надежду на способность Байдена не уснуть на встрече с Путиным

18.10 / Верещук – критикам опроса от Зеленского: Что это за политическая истерика?

23.07 / Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ

29.07 / Богдан поможет Кличко на местных выборах

25.12 / Столтенберг призвал немцев принять на вооружение боевые дроны

15.08 / Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 304 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика