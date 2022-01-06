Мнение: Лифт и ступор

Несостоятельность официальной причины ввода иностранных войск — проведение контртеррористической операции — видна, что называется, невооруженным взглядом. Собственно, и режим чрезвычайного положения вначале в двух регионах, а затем и по всей стране, ничем не отличается.

Суть в чем. При любом самом незначительном ЧП есть классическая бюрократическая процедура — создание штаба. Прорвало трубу на проспекте или террористы взяли в заложники аэропорт — создается штаб, которому подчиняются все службы, если штаб примет решение их задействовать. Штаб определяет и ставит задачи, ему передаются полномочия.

Ничего этого в помине не было и нет. Режим ЧП введен — штаб не создан. А если и создан, то он какой-то секретный, о котором никто не знает. Контртеррористическая операция озвучена — а кто именно ее проводит, неясно. Имя, сестра, имя!

Здесь, по всей видимости, объяснение на поверхности — распад. Вертикаль развалилась, а потому даже на выполнение стандартных процедур у нее попросту нет компетенций. Есть отдельные люди, которые что-то отдельно решают, но структурно ситуация выглядит как полный развал.

Объяснение этому, по-видимому, найти можно. Был ли заговор, не было его — неважно. Важно, что ситуативно сейчас лихорадочно зачищаются все структуры от представителей назарбаевской «Семьи». Даже по крайне скудным сообщениям видно, что зачистка идет вовсю. Логику Токаева в данном случае понять можно, но в реальном управленческом пространстве это ведет к полному параличу и без того раздерганного и деморализованного аппарата управления. И длиться это будет не день-два, а подольше. И как раз в то время, когда требуется собранность, оперативность и максимальная эффективность.

Так что, похоже, Казахстан рухнул в аппаратном смысле на достаточно длительный период, в ходе которого будут происходить самые разные стихийные события, связанные с переделом власти, собственности, расправами над давними врагами и прочими понятными вещами.

Однако при этом неизбежно возникает любопытный феномен. Фактически заработал социальный лифт, наглухо заблокированный в обычное время. И сейчас в него начнут набиваться самые разные пассажиры, расталкивая локтями и забивая лишних ногами, а то и битами. В диктатурах лифты открываются очень редко, а потому упускать такой шанс не будет никто.

«Миротворцы» в таком случае — это одновременно и охрана, и конвой. Внешние игроки просто обязаны будут участвовать в сортировке пассажиров этого лифта и выбрасывать из него тех, кого сочтут неугодными. Заодно контролируя лояльность высшей казахстанской знати, которая теперь вдруг по факту попала в полную зависимость от Кремля.

Прикрывается всё это той самой объявленной «контртеррористической операцией», которую на самом деле никто особо проводить и не будет. Поэтому, в общем, и штаб-то никакой не нужен. Нет для него работы. Но управленческий ступор настолько силен, что даже чисто имитационно создать что-то с таким названием они не в состоянии.

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