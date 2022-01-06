Заявление сделал, а арсенал наращивает — Süddeutsche Zeitung уличил Китай в «ядерном» лицемерии

Постоянные члены Совета Безопасности ООН выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны и необходимости остановить гонку вооружений, пишет Süddeutsche Zeitung. Но Китай, по-видимому, не спешит сокращать свой арсенал ядерных боеголовок, а напротив, наращивает его якобы в оборонительных целях, рассказывает немецкое издание.



AP

Не каждый день Россия, Китай, Великобритания, США и Франция делают совместные заявления, пишет Süddeutsche Zeitung. Но недавно пять ядерных держав объединились и призвали не допустить ядерной войны и остановить гонку вооружений. По мнению постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, оружие массового поражения должно служить только оборонительным целям.

Но уже через пару дней выяснилось, что Поднебесная остаётся непрозрачной в этом вопросе и не спешит сокращать свой арсенал. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что его страна продолжит «модернизировать» свои ядерные силы, чтобы достичь минимума, необходимого для обороны государства.

В США полагают, что к 2030 году Китай уже удвоит количество своих ядерных боеголовок. Сейчас их всего 200. При этом не исключено, что к концу десятилетия их может стать больше 1000. Спутниковые снимки, сделанные в июне и июле этого года, показывают, что китайцы, по-видимому, создают шахты для запуска баллистических межконтинентальных ракет в пустыне на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Специалистам удалось насчитать 229 новых шахт, в которых может находится до 845 ядерных боеголовок. Позже в Федерации американских учёных озвучили другую цифру: 300 шахт. Больше всего экспертов поразили масштаб и беспрецедентная скорость, с которой всё это создаётся.

Фу Цун отказался комментировать эту информацию и призвал не судить о размере ядерного арсенала Китая по снимкам из космоса. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Азии меняется, в связи с чем его страна хочет обзавестись достаточным количеством ядерного оружия для обороны. Дипломат напомнил, что США планируют разместить в регионе ракеты средней дальности. К тому же ядерное оружие есть у Индии и Пакистана, отметил он.