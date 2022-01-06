По возможности держите ее в руках: способы носить сумку, чтобы визуально не уменьшить рост

Даже сумку нужно носить правильно, чтобы не исказить свою фигуру, визуально не уменьшить рост и выглядеть привлекательно. Чтобы иметь при себе все необходимое, женщины часто приобретают объемные сумки. Однако для дам невысокого роста этот вариант не подходит. Миниатюрные девушки визуально делаются еще ниже ростом, потому что большая сумка выглядит слишком громоздко. Какую же выбрать сумку?

Как подобрать сумку

Выбирая сумку в магазине, девушки чаще всего ориентируются на собственные предпочтения и покупают понравившийся вариант. Но это не совсем правильно. Сумка должна быть не только красивой или модной, она должна пропорционально смотреться и соответствовать росту и фигуре дамы.

Девушки невысокого роста должны остановить выбор на миниатюрных сумках. Если девушка небольшого роста держит в руках объемную сумку, то общая картина будет весьма нелепой.

Огромные торбы, сумки-мешки и спортивные сумки сделают вас визуально еще ниже. Поэтому обратите внимание на небольшие клатчи, кроссбоди, мессенджеры, хобо.

Миниатюрная сумка

Обратите внимание на маленькие сумки с регулируемой лямкой, которые носятся практически подмышкой. Этот вариант идеально подходит девушкам низкого роста.

Правда, в такую сумочку поместится очень мало вещей. Миниатюрный аксессуар можно взять с собой на вечеринку или на какое-нибудь торжественное мероприятие. В повседневной жизни понадобится более вместительная сумка, но и она не должна быть слишком объемной.

Можно приобрести сумку-рюкзак. Сейчас такой аксессуар в тренде. Подойдет и тоут, сэтчел, фолдовер, багет. Главное условие – ваш аксессуар не должен быть слишком громоздким, а ручки не должны быть слишком длинными.

Сумка в руке

Носить сумку на плече очень удобно, так как при этом освобождаются руки. Но для девушек небольшого роста лучше носить сумку в руках. Именно так делают многие известные актрисы, политики и влиятельные люди.

Благодаря такому приему вы будете выглядеть стильно, роскошно и модно, а также сможете избежать визуального уменьшения собственного роста.

Если вы предпочитаете носить сумку через плечо, то укоротите ремешок, чтобы сделать общий образ более гармоничным. Если лямка не регулируется, то используйте защелку, которую можно спрятать внутрь сумки.