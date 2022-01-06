 

В Казахстан введут российские военно-строительные батальоны для восстановления брусчатки в северных областях страны

06.01.2022, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия окажет помощь в восстановлении тротуарной плитки в городах Северного Казахстана. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

Для восстановления городской инфраструктуры в Павлодаре, Костанае, Петропавловске, Кокшетау, а также в столице Казасхтана Нур-Султане будет задействован специальный военно-строительный батальон российских войск. Около 40 тысяч мастеров проведут восстановительные работы повреждённых во время несанкционированных акций участков. В частности, в батальон войдут специалисты по плиточным работам из Москвы. Среди задач строителей в течение максимально короткого времени ликвидировать все вызванные демонстрантами проблемы. Для этого будет использоваться современное оборудование и технологии, ранее применённые на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также на улицах Минска и Москвы.

Первые отряды уже выехали к российско-казахской границе и готовятся к работам. К 10 января планируется полностью восстановить повреждённые участки инфраструктуры, а также провести косметический ремонт в правительственных зданиях.

В международной глобальной телекоммуникационной сети Интернет уже ведутся активные обсуждения российской помощи. Так, пользователей всемирной паутины взволновал тот факт, что в колонне движущейся в сторону Казахстана строительной техники установка для термообработки дорожного покрытия сильно напоминает РСЗО «Град». Однако опытные пользователи сети попросили не беспокоиться, и ждать скорейшего успешного разрешения ситуации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Реконструкцию развязки МКАД с улицей Липецкая завершат за три года

15.09 / Минусы серьезнее плюсов: почему не стоит часто использовать короткую программу в посудомоечной машине

23.01 / Мнение: География

15.12 / Работа в пижаме далеко не всегда приносит счастье – исследование

20.12 / В Москве продают комнату больше чем за 14 миллионов рублей

01.01 / После похода к парикмахеру этот мужчина помолодел на 20 лет и этого красавчика не узнают даже друзья

12.12 / Мнение: СССР 2077

14.09 / Кого растите? – Личное мнение

06.02 / Мнение: Индекс свободы

14.09 / Политологи прогнозируют улучшение результатов “ЕР” на выборах в Госдуму в сравнении с 2016 годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика