В Казахстан введут российские военно-строительные батальоны для восстановления брусчатки в северных областях страны

Россия окажет помощь в восстановлении тротуарной плитки в городах Северного Казахстана. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте МИД России.

Для восстановления городской инфраструктуры в Павлодаре, Костанае, Петропавловске, Кокшетау, а также в столице Казасхтана Нур-Султане будет задействован специальный военно-строительный батальон российских войск. Около 40 тысяч мастеров проведут восстановительные работы повреждённых во время несанкционированных акций участков. В частности, в батальон войдут специалисты по плиточным работам из Москвы. Среди задач строителей в течение максимально короткого времени ликвидировать все вызванные демонстрантами проблемы. Для этого будет использоваться современное оборудование и технологии, ранее применённые на территориях самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также на улицах Минска и Москвы.

Первые отряды уже выехали к российско-казахской границе и готовятся к работам. К 10 января планируется полностью восстановить повреждённые участки инфраструктуры, а также провести косметический ремонт в правительственных зданиях.

В международной глобальной телекоммуникационной сети Интернет уже ведутся активные обсуждения российской помощи. Так, пользователей всемирной паутины взволновал тот факт, что в колонне движущейся в сторону Казахстана строительной техники установка для термообработки дорожного покрытия сильно напоминает РСЗО «Град». Однако опытные пользователи сети попросили не беспокоиться, и ждать скорейшего успешного разрешения ситуации.

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