Мировая красавица Ирина Шейк отмечает свое 36-летие

Известная на весь мир модель Ирина Шейк празднует свой 36 день рождения. К этому возрасту икона стиля сумела много достичь: построила успешную модельную карьеру, состояла в отношениях с популярными и состоятельными медийными личностями, стала матерью.

Шейк – сокращенная версия ее непростой фамилии Шайхлисламова. Модель родилась в городе Еманжелинск, расположенном в Челябинской области. Ее родители являются простыми людьми, небогатыми. Отец работал шахтером, ушел из жизни в 2000 году. Его сгубила болезнь легких. Звезде на тот момент было 14 лет.

Из-за слияния татарской и русской крови девочку обижали в школе, смеялись над ней, дразнили и называли гадким утенком. В дальнейшем необычная внешность открыла ей дверь в мир подиумов и славы. Ирина Шейк законно считается одной из прекраснейших женщин мира, представители мужского пола мечтают быть рядом с ней, а девушки решаются на операции, желая стать такими же красивыми.

Источник: teleprogramma.pro