 

Возвращение Анны Дзюбы разочаровало фанатов

06.01.2022, 18:52, Разное
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Новогодний выпуск шоу “Вечерний Ургант” порадовал зрителей выступлением певицы Анны Дзюбы, но поклонникам не понравился внешний вид исполнительницы.
После распада группы “Artik&Asti”, певица надолго пропала. Выступление в шоу было первым после длительного перерыва. Артистка выступила с песней Марии Ржевской “Когда я стану кошкой”. Хоть фанаты Анны Дзюбы и ждали ее возвращения, но выступление разочаровало их.

Многочисленные поклонники певицы утверждают, что после распада дуэта звезда изменилась далеко не в лучшую сторону. Комментаторы раскритиковали внешности исполнительницы. Изменения связаны с уколами красоты, но на пользу они не пошли. Невеста Франкенштейна, – такое мнение высказали про Анну Дзюбу.

Публика ожидала грандиозного выступления с новой песней, а получила перепевку песни Ржевской. Поклонники хотят видеть от Asti новые и яркие треки.

Источник: www.kinoafisha.info



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