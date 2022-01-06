Мнение: МИД РФ о вводе войск ОДКБ в Казахстан

МИД РФ о вводе войск ОДКБ в Казахстан. Основной акцент сделан на том, что происходящее в Казахстане является инспирированной извне попыткой подорвать Казахстан.

6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную.

Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства.

Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей. Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1793215/ – цинк

На мой взгляд, самое интересное в вопросе этой попытки необозначенных сил, что же на самом деле было с этим повышением цен на газ.

Была ли это последняя соломинка от ошалевших властей, которые фактически совершили самострел оторвавшись от реальности (который был чуть позже использован внешними силами против них же) или же это был внутренний саботаж с вполне просчитываемыми последствиями (как это оценивают в версиях о том, что за организацией протестов могли стоят либо сам Назарбаев, либо Токаев). К этим вопросам я еще вернусь в отдельном материале.

Прочее.

Согласно публикуемым оценкам, общая численность контингента составит около 4-4,5 тыс. человек, из которых РФ выставит 3000.

В целом, достаточно скромные объемы. Анонсируемые сроки операции – около месяца.

В Алма-Ате уже более серьезно началась зачистка. Проводят ее сами казахи.

По предварительным данным общая сумма ущерба за 2 дня дебоша составила около 100 млн. долларов, но полагаю, это серьезно заниженная сумма.

Стоит также отметить, что западные нефтяные компании работающие в Казахстане также призвали к стабилизации ситуации в стране.

Китай поддержал меры направленные на стабилизацию ситуации в Казахстане.

Назарбаев продолжает отмалчиваться.

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