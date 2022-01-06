“Лучший момент для примирений”. Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

“Святой Рождественский вечер – лучший момент для взаимопонимания и примирения. Со всеми, кого обидел ты сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет благополучие, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Христос рождается! Славим его!”, – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/290435016456915/

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