 

“Лучший момент для примирений”. Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

06.01.2022, 18:45, Новости дня
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“Святой Рождественский вечер – лучший момент для взаимопонимания и примирения. Со всеми, кого обидел ты сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет благополучие, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Христос рождается! Славим его!”, – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/290435016456915/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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