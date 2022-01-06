 

Число погибших сотрудников силовых ведомств в Казахстане выросло до 18 человек

06.01.2022, 18:44, Новости дня
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Количество погибших работников казахстанских силовых структур увеличилось до 18 человек, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД республики.

При этом в нескольких областях страны оказались перекрыты железные и автомобильные дороги. Один ж/д путь и автодороги перекрыли в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях.

Самая сложная обстановка остается в Алма-Ате, там захвачены и разгромлены несколько помещений государственных органов, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли.

На окраинах города мародеры грабят магазины.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.



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