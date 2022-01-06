 

Блинкен заявил о важности свобод СМИ в Казахстане

06.01.2022, 18:44, Новости дня
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Соединенные Штаты поддерживают «конституционные институты и свободы СМИ» в Казахстане, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов и медиа-свобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека», – цитирует сообщение госдепартамента РИА «Новости».

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.



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