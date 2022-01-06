Опубликованы шпионские фото модели BYD Seal

В Сети опубликовали снимки новой модели BYD Seal.

По снимкам видно, что транспортное средство получило стеклянную крышу, а также безрамочные двери. Кроме того, в салоне задействовали кресла, которые напоминают Song PLUS. Ранее эксперты анонсировали, что автомобиль получит электрическую силовую установку с усиленным аккумулятором, позволяющим преодолеть до 700 километров без подзарядки.

Вместе с тем плотность батареи может увеличиться в серийном исполнении. Также в середине прошлого года презентовали подразделение, которое рассчитано на выпуск новых электрокаров. Все последующие модели намерены оснастить передовыми опциями и улучшенной производительностью. Остальные подробности будут озвучены несколько позже.