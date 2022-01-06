 

Опубликованы шпионские фото модели BYD Seal

06.01.2022, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали снимки новой модели BYD Seal.

По снимкам видно, что транспортное средство получило стеклянную крышу, а также безрамочные двери. Кроме того, в салоне задействовали кресла, которые напоминают Song PLUS. Ранее эксперты анонсировали, что автомобиль получит электрическую силовую установку с усиленным аккумулятором, позволяющим преодолеть до 700 километров без подзарядки.

Вместе с тем плотность батареи может увеличиться в серийном исполнении. Также в середине прошлого года презентовали подразделение, которое рассчитано на выпуск новых электрокаров. Все последующие модели намерены оснастить передовыми опциями и улучшенной производительностью. Остальные подробности будут озвучены несколько позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Победитель “Голосу країни” Сасанчин женился на своей беременной девушке

16.02 / Гармаш: Обострение на Донбассе – обычная реакция РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе

09.06 / Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

16.08 / Чикаго: мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией

24.07 / Стало известно о нападении охранников на водителя скорой в Москве

03.03 / “Любой запрос о выдаче будет действием чисто ритуальным”. В Литве заявили, что не выдадут Тихановскую Беларуси

03.09 / “Вкусненькая”, “Красивая тетя”, “Секс”. Каменских без бюстгальтера надела платье-комбинацию

04.02 / Работу Facebook ограничили в Мьянме

22.09 / Посещаемость торговых центров Москвы достигла докарантинного уровня

03.11 / SCMP – в США оценили потенциал китайского спутника, уклонившегося от американского разведчика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика