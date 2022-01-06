 

Huawei начал продавать новогодние умные часы Watch GT 2022

06.01.2022, 18:40, Новости дня
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Китайская компания Huawei выпустила в продажу специальную версию умных часов Watch GT 2022, оформление которой посвящено году Тигра. На это указывает тематический дизайн циферблата. Кроме того, у наручного гаджета есть и технические особенности.

Например, в смарт-часах появилась возможность регистрации ЭКГ. И еще в устройство вмонтирован манжетный тонометр.

Часы значительно дороже своих обычных аналогов. Их цена в розницу составляет эквивалент 578 американских долларов. Продажи стартовали пока только на территории Китая, хотя эксперты не уверены, что производитель предложит новинку на глобальном рынке. Речь ведь идет о коллекционном издании, которое, несмотря на стоимость, может быстро разойтись и на территории КНР.



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