Huawei начал продавать новогодние умные часы Watch GT 2022

Китайская компания Huawei выпустила в продажу специальную версию умных часов Watch GT 2022, оформление которой посвящено году Тигра. На это указывает тематический дизайн циферблата. Кроме того, у наручного гаджета есть и технические особенности.

Например, в смарт-часах появилась возможность регистрации ЭКГ. И еще в устройство вмонтирован манжетный тонометр.

Часы значительно дороже своих обычных аналогов. Их цена в розницу составляет эквивалент 578 американских долларов. Продажи стартовали пока только на территории Китая, хотя эксперты не уверены, что производитель предложит новинку на глобальном рынке. Речь ведь идет о коллекционном издании, которое, несмотря на стоимость, может быстро разойтись и на территории КНР.