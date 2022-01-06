 

ЕСПЧ обязал Россию отменить оценки в школах

06.01.2022, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск родителей пятиклассника Миши Антонова из Верхней Пышмы, пожаловавшихся на регулярное получение сыном низких оценок в школе, ставшее причиной хронической депрессии у мальчика. 

Суд установил, что принцип проверки знаний путём выставления оценок в российских школах является элементом сегрегации – деление учащихся на группы по успеваемости нарушает принципы инклюзивности и базовые права человека. Согласно решению инстанции, все действия в отношении Миши Антонова были произведены с нарушением Европейской конвенции о правах учащихся. За причинённые неудобства Российская Федерация обязана выплатить семье школьника 12 875 евро 12 центов. 

Также ЕСПЧ направил в адрес министерства просвещения РФ письменные рекомендации о необходимости отказа от принципа балльной оценки знаний учащихся. В случае невыполнения требований российские школьники могут быть отстранены от участия в международных научных олимпиадах, а страна исключена из Болонского процесса. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Королева Монстров вернулась: смелый выход Леди Гаги в Нью-Йорке

05.03 / Мнение: Но это неточно

02.07 / “Заставьте женщин при родах орать на украинском”: в Сети высмеяли инициативу Киева по защите языка

25.01 / Мнение: Немного о погоде

26.02 / Решение новых задач требует применения новых компетенций

24.05 / Противораковое лечение способно ускорять старение клеток человека

24.07 / Мнение: Зеленский морочит голову нормандской четверке

16.06 / В США нашли новые доказательства присутствия SARS-CoV-2 в стране еще в декабре 2019 года

19.04 / Совершенно секретный провал

13.05 / Мнение: Лазеры на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика