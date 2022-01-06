ЕСПЧ обязал Россию отменить оценки в школах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск родителей пятиклассника Миши Антонова из Верхней Пышмы, пожаловавшихся на регулярное получение сыном низких оценок в школе, ставшее причиной хронической депрессии у мальчика.

Суд установил, что принцип проверки знаний путём выставления оценок в российских школах является элементом сегрегации – деление учащихся на группы по успеваемости нарушает принципы инклюзивности и базовые права человека. Согласно решению инстанции, все действия в отношении Миши Антонова были произведены с нарушением Европейской конвенции о правах учащихся. За причинённые неудобства Российская Федерация обязана выплатить семье школьника 12 875 евро 12 центов.

Также ЕСПЧ направил в адрес министерства просвещения РФ письменные рекомендации о необходимости отказа от принципа балльной оценки знаний учащихся. В случае невыполнения требований российские школьники могут быть отстранены от участия в международных научных олимпиадах, а страна исключена из Болонского процесса.

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