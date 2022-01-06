Писательница Барбара Тейлор Брэдфорд объяснила, почему Меган Маркл не удалось стать круче королевы

Британская писательница Барбара Тейлор Брэдфорд прокомментировала свое отношение к Меган Маркл. План герцогини стать лучше королевы провалился.

Меган Маркл прославилась на весь мир благодаря своему упорству, ее противоречивая личность не может оставить равнодушным. Кто-то восхищается этой персоной, а некоторые критикуют. Британская писательница Барбара Тейлор Брэдфорд рассказала, что она думает о приходе Меган Маркл в королевскую семью. Критик считает, что будущая герцогиня приехала в Англию, чтобы «затмить» королеву. Будучи в образе «простушки», она смогла легко заполучить доверие некоторых подданных.

По словам Брэдфорд, попытки стать лучше королевы изначально были обречены. Писательница удивляется, как Маркл пришло в голову замахнуться на Елизавету II, которая сияет в Великобритании более 70 лет. К слову, многие согласны с мнением Брэдфорд. Герцогиню Сассекскую нередко обвиняют во лжи и неискренности. Некоторые считают, что она хочет устроить переворот в Букингемском дворце. Люди часто сравнивают образ Меган Маркл с принцессой Дианой, которую тоже не любили в королевской семье. К тому же, герцогиня настроила принца Гарри против родителей.