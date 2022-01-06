 

В Киеве и двух областях от COVID-19 вакцинировались более 50% взрослого населения – Ляшко

06.01.2022, 18:00, Новости дня
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“Мы призываем всех украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь преодолеть эпидемию. Только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения – Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области”, – написал министр.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно вакцин для основного курса вакцинации, а также для бустерной и дополнительной доз.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2527922890673153

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса (граждане начали ее получать 16 декабря). 

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 в Украине сделано 28,7 млн прививок. На 6 января одну дозу получили 14,8 млн человек, две – 13,9 млн, дополнительную дозу – 5399 человек, ревакцинальную (бустерную) дозу – 11 596 человек.

6 января Ляшко подписал приказ о разрешении вводить бустерную дозу всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить через 6 месяцев после завершения вакцинации двумя дозами.

Бустерную дозу вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, снижающуюся со временем; дополнительную прививку делают людям, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты. Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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