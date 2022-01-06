 

“Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками”. 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене

06.01.2022, 18:00, Новости дня
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Пара позирует в кадре на диване – Бардаш в костюме, а его жена – в длинном наряде, оголив ноги.

“Супруге сегодня исполнилось 25 лет, к этому времени ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками, повлиять на меня в лучшую сторону, выносить и родить Сару. С днем рождения, любимая женщина”, – написал 38-летний Бардаш.

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Публикация от Юрии * Бардаш (@george.bardash)

Контекст:

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и “Нервы”. Он стал широко известен после выхода трека “Тает лед” группы “Грибы”. В 2017 году “Грибы” прекратили свое существование.

Бардаш женился на Коцюбе в августе 2020 года. В декабре артист сообщил о рождении дочери. Родители назвали ее Сарой. Она – второй ребенок музыканта и первый для Коцюбы.

От отношений с с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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