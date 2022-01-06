В прошлом году браузер Brave удвоил количество пользователей

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06.01.2022, 17:54, Новости дня
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Как стало известно, за 2021 год количество интернет-юзеров, использующих браузер Brave, стало вдвое большим. Напомним, что речь идет о возможности сохранять конфиденциальность при работе в сети, а также оградить себя от спама и чрезмерной рекламы.

Количество пользователей Brave недавно пересекло отметку в 50 миллионов человек по всему миру. Браузер работает на платформе Chromium. Таким образом, большинство функций в нем те же, что и у мегапопулярного Google Chrome или быстрорастущего Microsoft Edge.

Главное отличие состоит в том, что Brave не делится с рекламодателями и прочими участниками процесса информацией о пользователях. Это значит, что здесь невозможно размещать таргетированную рекламу.



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