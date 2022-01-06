Татьяна Руженцова назвала группу людей с риском тяжелого течения флурона

Татьяна Руженцова, доктор медицинских наук, пояснила о пациентах, которые сразу могут заболеть гриппом и коронавирусом.

Татьяна Руженцова подтвердила, что риск тяжелого течения флурона, одновременного заражения гриппом и коронавирусом, имеют груднички, пенсионеры и та группа, у которой есть сердечно-сосудистые или бронхо-лёгочные проблемы.

Уберечь себя возможно, если вакцинироваться и надевать защитные маски в общественных местах. Те, кто не прислушиваются этих пунктов, имеют высокие шансы заразиться и гриппом, и коронавирусом. Также могут наткнуться на два вируса учителя и врачи.

Специалист назвала наиболее опасные зоны скопления людей: площадки для танцев на концертах, очереди к кассам, общественные средства передвижения. Важно придерживаться социальной дистанции, использовать дезинфекторы для рук и вовремя начинать лечение. Только при таких условиях, по словам Татьяны Руженцовой, может снизиться риск инфекции.

Источник: life.ru