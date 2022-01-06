В полиции Алматы заявили о гибели десятков протестующих

Официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила, что в городе были убиты десятки протестующих, их личности устанавливаются. Ее слова приводит ТАСС.

Азирбек сообщила, что административные здания и департамент полиции Алматы ночью подверглись атаке. Она уточнила, что антитеррористическая операция продолжается в районе администативных зданий. «В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов», — сказала Азирбек.

О начале террористической спецоперации в Алматы сообщил около 01:30 по местному времени (22:30 5 января по мск) вице-мэр города Ержан Бабакумаров. ТАСС уточняет, что на площадь перед мэрией прибыли десятки военных и начали операцию по «зачистке» территории от протестующих. Через некоторое время на БТР и грузовиках туда же приехали порядка 300 военных, которые начали окружать площадь по периметру, выдавливая гражданских за оцепление. Позже началась стрельба внутри кольца, военные, как пишет агентство, стреляли в воздух.

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Не в силах справиться с ситуацией в Алматы, президент Токаев потребовал ввести в Казахстан войска ОДКБ, то есть потенциально российские. Ему могут этого не простить

Ночью в Казахстане вновь перестал работать интернет, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. Накануне интернета в стране не было почти семь часов. Работа всех банков в Казахстане также приостановлена.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что она приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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