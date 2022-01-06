 

Шмыгаль и Боррель обсудили противодействие агрессии России

06.01.2022, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что стороны обсудили вопросы усиления безопасности и санкционных мер с целью недопущения дальнейшей агрессии РФ.

“В эти дни очень важно увидеть активную позицию руководителей институтов ЕС и друзей Украины. С нетерпением ждем вашей дальнейшей поддержки и решимости в принятии жестких экономических санкций против России в случае очередного раунда агрессии против нашего государства”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что целью РФ является недопущение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз “за четкую позицию по неприятию незаконных требований России”, говорится в сообщении.

“На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единый ответ. Трансатлантическое единство – залог прочной поддержки Украины”, – указал Шмыгаль.

Боррель заявил, что ЕС есть и остается надежным партнером Украины.

Боррель находится с визитом в Украине 4–6 января. 5 января он посетил Луганскую область.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

По словам Борреля, безопасность в Европе и Украине касается прежде всего европейцев и украинцев, без безопасности Украины нет безопасности в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Пушков объяснил нежелание Запада снимать санкции с России

27.09 / «Яблочные» смартфоны сравнили по скорости зарядки

25.07 / Организаторы акции рассказали о судьбе затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

02.12 / Клопотенко рассказал, что мешает его личной жизни

02.10 / “Впервые за много лет”. Украина открыла свой павильон на всемирной выставке Expo 2020 Dubai

27.09 / Berliner Zeitung – «зелёная разрядка» — русский сад в Берлине сблизит Германию и Россию

27.11 / Власти Китая запретили авиарейс из Москвы – у 190 пассажиров оказались идентичные тесты на COVID-19

05.09 / Жена Навального записалась на прием в посольство РФ в Берлине

04.01 / Боевики на Донбассе укрепляют позиции на передовой системами разведки и увеличивают количество снайперов – украинская разведка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика