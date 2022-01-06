“В Украине проблема – много девушек на одного мужчину”. Чмерковский назвал “огромной ошибкой” свое участие в украинском шоу

“Меня уговорили [продюсеры шоу], сказали очень правильные вещи. До того, как они их договорили – я уже был на все готов. Они сказали, что в Украине есть проблема – много девушек на одного мужчину. И мужчины этим пользуются. В основном, какие-то непонятные отношения могут себе позволить, поднять руку, напиться. Мне так преподнесли Украину”, – рассказал Чмерковский.

По словам 41-летнего танцора, она согласился участвовать в шоу, когда его попросили продемонстрировать с экрана другой пример отношения к женщинам.

“Они [продюсеры] хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример того, как это может еще быть. Пока они договорили это предложение – я уже был готов. До этого я отказывался, смеялся, это было ужасно […] Я хотел показать, что есть что-то другое, хотел показать мечту. С этим я сюда ехал”, – признался Чмерковский.

Он добавил, что с первых минут участия в шоу понял, что это было ошибкой.

“Я сразу понял, что это была огромная ошибка, лучше бы я продолжал отказываться. Я, оказывается, не продумал один маленький факт: я не тот, кто выбирает из женщин. С одной стороны, я должен быть принцем на коне, а с другой – передо мной 25 людей и я тыкаю пальцем: ты – да, ты – нет… Это же так глупо! Это не фундамент для хороших и правильных отношений. […] Если ты меня не знаешь, как ты можешь меня полюбить?” – подытожил Чмерковский.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Чмерковский – победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC и судья последнего на данный момент сезона шоу “Танцы со звездами” на телеканале “1+1”. Он родился 17 января 1980 года в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США.

Известность в Украине он получил в 2011 году после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ. В финале шоу он сделал выбор в пользу Александры Шульгиной, но после проекта пара рассталась. С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября 2021 года Чмерковский впервые стал судьей украинских “Танцев со звездами”. Проект закончился в ноябре.

—