Бутусов рассказал, с кем еще в Буковеле встречался Зеленский

“Президент Владимир Зеленский записал приветствие к Новому году в кругу людей, имеющих авторитет в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины”, – написал он.

Бутусов отметил, что фотография из Буковеля 5 января поступила в адрес “Цензор.НЕТ” от одного из читателей издания.

“Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента – пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака – Руслан Демченко – глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля”, – утверждает журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6997801020260134

Контекст:

4 января Зеленский сообщил в Facebook, что отправился на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области для “короткого зимнего отдыха”. “Украинская правда, со ссылкой на источники сообщала, что президент прибыл в Буковель. По данным журналистов, Зеленский поселился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился бизнесмен Игорь Коломойский с семьей. Коломойский сказал, что не встречался с Зеленским и не планирует.

Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в феврале 2020 года. До Ермака эту должность с мая 2019-го занимал Богдан.

С именем Ермака связан ряд скандалов, в числе последних – “вагнергейт” и журналистское расследование о праздновании его дня рождения на госдаче в Карпатах с доставкой гостей вертолетами ГСЧС (сам Ермак в обоих случаях обвинения в свой адрес отвергал). В центре Киева прошло несколько крупных митингов с требованием отставки Ермака. Однако Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября заявил, что не собирается увольнять Ермака. Основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон в конце ноября 2021 года заявил, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

Демченко с 2010-го по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014-го был назначен советником пятого президента Петра Порошенко, в июле 2019-го – советником шестого президента Владимира Зеленского. С июня 2020 года Демченко работает первым заместителем секретаря СНБО.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) выяснили, что в апреле 2010 года на закрытом заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности Демченко призывал поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации Харьковских соглашений в сессионном зале. Он утверждал, что “Черноморский флот РФ не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму”.

В ноябре 2021 года “Схеми” обратили внимание, что Демченко как высокопоставленный чиновник времен президентства Виктора Януковича подпадал под действие закона “Об очищении власти”. Однако фамилия замсекретаря СНБО пропала из списка лиц, подлежащих люстрации, на сайте Министерства юстиции. В ведомстве заявили, что Демченко был удален из списка из-за “жалоб граждан”.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил “Схемам”, что люстрационная проверка Демченко завершена, но отказался предоставить ее результаты, заявив, что справке присвоен гриф “для служебного пользования”.

—