 

Глава Пентагона Остин созвонился с Шойгу

06.01.2022, 17:15, Новости дня
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Руководитель американского минобороны Ллойд Остин сообщил, что в четверг провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Утром я разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Мы обсудили снижение рисков у украинских границ», – сообщил Остин в Twitter.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».



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