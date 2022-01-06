Глава Пентагона Остин созвонился с Шойгу

Руководитель американского минобороны Ллойд Остин сообщил, что в четверг провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Утром я разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Мы обсудили снижение рисков у украинских границ», – сообщил Остин в Twitter.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».