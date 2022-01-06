ВКС РФ доставили первых миротворцев ОДКБ в Казахстан

Самолеты российских Воздушно-космических сил доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны.

«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.