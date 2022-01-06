ВКС РФ доставили первых миротворцев ОДКБ в Казахстан
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Самолеты российских Воздушно-космических сил доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны.
«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
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