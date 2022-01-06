 

ВКС РФ доставили первых миротворцев ОДКБ в Казахстан

06.01.2022, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самолеты российских Воздушно-космических сил доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны.

«Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В числе миротворцев отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.

Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ

02.10 / Появились первые кадры задержания Саакашвили

30.12 / «Типичное лицемерие элиты ЕС» — фон дер Ляйен раскритиковали за пристрастие к воздушному такси

08.11 / Транзит российского газа через Украину – преграда военной агрессии – Коболев

29.08 / Китай призвал Европу укреплять всестороннее стратегическое партнерство

04.04 / Украинская актриса Василенко заявила, что “лучше сдохнуть где угодно, чем в Украине”, и попала в базу “Миротворца”

10.09 / Сестра Колесниковой: На суд во время оглашения приговора Марии пустили восемь родственников, все остальные в зале были подсадными

30.06 / Сверхтяжелая ракета «Чанчжэн-9» поможет КНР построить солнечную электростанцию в космосе

26.11 / Twitter возобновит верификацию аккаунтов в следующем году

01.01 / Названа доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика