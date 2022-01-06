Очевидцы подтвердили информацию об убитых в центре Алма-Аты

В центре Алма-Аты продолжается стрельба, очевидцы утверждают, что есть погибшие, один из корреспондентов ранен.

Звуки выстрелов периодически слышны в четверг в районе площади Республики в центре казахстанского города Алма-Ата, где продолжаются беспорядки, передает ТАСС с места событий

Огонь еще ведется, но уже периодически. Очевидцы, которые бежали со стороны площади, подтвердили, что есть и раненые, и убитые.

Между тем, журналист одного из казахстанских СМИ получил ранение во время зачистки в Алма-Ате, пострадавшему оказали помощь силовики, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Ранее военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков.

До этого сообщалось, что в Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.

Также в Алма-Ате обезглавленными были найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.