 

Microsoft представляет обновленный планшет Surface Go 3

06.01.2022, 17:12, Новости дня
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Напомним, что бюджетную версию планшета Surface Go 3 компания Microsoft представила еще в сентябре прошлого года. В данном же случае речь идет об обновленном гаджете.

Конструкция электронного устройства построена на платформе Intel. После обновления появилась поддержка беспроводной интернет-связи LTE, чего не было у версии, выпущенной более трех месяцев назад. Тот бюджетный вариант был оснащен только беспроводными форматом Wi-Fi.  

Размер диагонали экрана в планшете составляет 10,5 дюйма. Периферию можно подключать через Bluetooth 5.0. В планшете установлены фронтальная и тыльная камеры, обеспечивающие разрешающую способность съемки 5 и 8 Мп, соответственно. Базовая цена устройства составляет 730 американских долларов.



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