Представлен электрический гусеничный погрузчик Doosan Bobcat T7X

Официально представлен новый электрический погрузчик под названием Doosan Bobcat T7X.

Гусеничное транспортное средство привлекает широким разнообразием опцией, которые могут оказаться востребованным в производственной сфере. Заявлено, что погрузчик Doosan Bobcat T7X получил аккумулятор на 62 кВт/ч, за счет которого можно активно использовать транспортное средство в течение целого рабочего дня.

Кроме того, для электрической модели применили улучшенные батареи от бренда Green Machine Equipment. Осуществлять работу можно без остановки в течение четырех часов. Пока разработчики не раскрывают стоимость модели Doosan Bobcat T7X, однако серийный выпуск начнется уже к весне 2022 года.