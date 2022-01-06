Во Львове разорился паб, бесплатно наливавший пиво за голы в ворота сборной России

Львовский спортивный бар “Мазепа” написал в Instagram о прекращении работы в связи с накопившимися долгами за закупленную продукцию. Его собственник оказался должен 750 тысяч гривен (2 миллиона рублей) местной пивоварне после акции, которую устроили владельцы заведения. Согласно её правилам, всем посетителям бара бесплатно наливали пиво за каждый пропущенный мяч сборной России по футболу.

Уже через два дня паб остался без запасов пива, а автоматическая система закупок на складе продолжала делать заказы без ведома хозяев. На шестой день акции расчётный счет предприятия был заморожен.

“Мы не думали, что пиво закончится так быстро. Просто хотели потроллить россиян в интернете. Кто же знал, что их сборная пропустит буквально каждый мяч?” — рассказал владелец “Мазепы” Николай.

В ответ на украинские шутки, петербуржский спортивный бар провел аналогичную акцию, где бесплатно наливал за каждый забитый россиянами гол. В первый же день в баре недовольные петербуржцы устроили трезвую драку.

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