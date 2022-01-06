Бежевые со складками, с широкими штанинами и костюм-двойка: крутые зимние образы на основе вельветовой одежды

Совершенно очевидно, что мода в наступившем сезоне вдохновляется эпохой 70-х. На подиумах во время последних показов было слишком много знаковых элементов того времени: брюки клеш, бархатные жакеты, вязаные жилеты, рубашки с принтом, обувь на платформе и, конечно же, вельветовые костюмы. Причем вельвета было так много, что у модниц закружилась голова от возможностей выбора.

Чтобы примерить трендовые обновки, вам совсем не обязательно ждать весны. Вельветовая одежда прочна, она не пропускает холод, поэтому пригодна для составления зимних образов. Давайте посмотрим, как можно стилизовать хит наступившего сезона.

Выбор идеального оттенка

Классические вельветовые брюки имеют прямой крой, это условие позволяет им идеально вписаться в современные повседневные образы. Проблема возникает при выборе идеального оттенка. Большинство актуальных моделей ушли от базовых оттенков в сторону более светлых и ярких. Эта зима действительно ломает многолетние стереотипы.

Если вы не хотите начинать знакомство с вельветом с кричащей фуксии, терракотового или изумрудного оттенка, начните с более безопасных пастельных вариантов: бежевых, мятных, сливочных. Приветствуются классические темно-синие или темно-зеленые брюки, которые с легкостью впишутся в любой повседневный аутфит.

Костюмы-двойки

Если вы ломаете голову над новыми офисными образами, на помощь придет вельветовая брючная двойка. Кому не захочется получить после каникул звание самой стильной сотрудницы офиса? Выбирайте костюм, состоящий из широких брюк и удлиненного однобортного жакета.

Прямые и свободные силуэты по-прежнему доминируют на подиумах мира. Женщины еще не скоро откажутся от возможности носить комфортную одежду. Комбинировать вельветовую двойку можно с минималистичным топом и обувью на высоком каблуке.

Ну а если вы хотите удивить своих сослуживцев, выбирайте терракотовый костюм, состоящий из расклешенных брюк и рубашки оверсайз. Заправьте рубашку внутрь и наслаждайтесь расслабленным луком.

Брючный костюм, верх которого является гибридом между курткой и рубашкой, будет крайне популярен весной, так как оставляет большое поле для построения стильных многослойных образов. Кажется, вельветовым курткам-рубашкам по силам вытеснить из гардероба приевшиеся джинсовки.

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Белый – новый зимний фаворит

Мы уже поняли, что эта зима ломает стереотипы. Белый цвет посреди заснеженного города? Почему бы и нет? Хотите наслаждаться безупречным изысканным образом? Тогда приобретите широкие брюки и ветровку белого цвета.

Больше цвета, больше свободы

Смелым модницам предлагаем держать ориентир на вельветовые образы на основе ярких оттенков: фуксии, фиолетового, лавандового. Кстати, все перечисленные тона могут идеально дополнять друг друга.

Чтобы сделать образ еще более хитовым, сделайте ставку на широкие штаны со складками в верхней части – фасон, который крайне популярен в эти дни. Свободные штаны хороши тем, что сохраняют тепло ваших ног и могут легко натягиваться поверх зимней обуви.

В ретро-стилистике

Девушкам, которые хотят воссоздать ретро-образы, рекомендуем выбирать расклешенные модели брюк с завышенной талией. Лучшими оттенками являются хаки, темно-синий, коричневый, бордовый. Комбинировать такие нейтральные брюки нужно с яркими шелковыми блузами и не менее яркой обувью.

Брюки со складками

Бежевые брюки со складками у талии – еще один идеальный вариант для офиса. Просто дополните эту модель белой блузкой и обувью на каблуке. В очень холодные дни поверх рубашки можно надеть винтажный вязаный жилет или джемпер.