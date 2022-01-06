Нутрициолог Серябкина рассказала, можно ли сохранить здоровье при наличии лишнего веса

Специалист Евгения Серябкина рассказала, можно ли уберечь здоровье при полноте. Физическая активность нужна не только для сброса лишних килограмм.

С ожирением может столкнуться каждый житель Земли. Евгения Серябкина напомнила, что зачастую причинами такого состояния тела являются некачественные продукты питания и фастфуд. Безусловно, лишний вес не несет пользы для организма человека. Нутрициолог рассказала, что физическая активность очень важна для людей с лишним весом, при этом упражнения должны помогать избавляться от ненужных килограмм, а не поддерживать имеющийся вес.

Эксперт в сфере питания напомнила об исследовании, в котором специалисты изучали влияние физических нагрузок на развитие заболеваний сердца у людей с лишним весом. Ученые изучили показатели нескольких групп людей и выяснили, что 40% добровольцев имеют нормальную массу тела, еще 40% – с избыточным весом, а 20% страдают от ожирения. При этом 25% участников регулярно занимались физическими упражнениями, 12% отводили на спорт очень мало времени, а остальные вовсе не вели активный образ жизни. Помимо ожирения, у людей с низкой физической активность обнаружили сахарный диабет, повышение артериального давления и проблемы с уровнем холестерина.

По словам Евгении Серябкиной, данный эксперимент показал, что физические нагрузки снижают риск развития диабета и повышения уровня холестерина у людей с нормальным весом. Нутрициолог подчеркнула, что спорт не способен избавить человека с ожирением от развития заболеваний сосудов и сердца. Для избегания проблем со здоровьем нужно уделить внимание сбросу лишних килограмм.

Источник: solenka.info