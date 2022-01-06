 

Копия Аллы Пугачёвой: поклонники не узнали Кристину Орбакайте

06.01.2022, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Кристина Орбакайте поделилась на своей официальной странице в Instagram видео со съёмок концерта к Новому году. Фанаты нелегко узнали артистку и подметили её схожесть с Аллой Пугачёвой.
Заслуженная артистка Кристина Орбакайте поучаствовала в съемках новогоднего концерта, который должен транслироваться в праздничную ночь. Певица исполнила легендарную песню поп-дивы Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», чем восхитилась публика.

Кристина Орбакайте выложила видео в Instagram, как проходит подготовка к выступлению. Знаменитость на концерт надела total black лук: длинное пальто, топ c блёстками и грубые сапоги на каблуке. Пользователи сети поблагодарили звезду за то, что она показала секреты закулисья.

Также поклонники приятно удивились от того, как артистка похожа на Аллу Пугачёву. Публика считает, что Кристина Орбакайте всё больше становится копией своей известной мамы. Под публикацией певицы можно увидеть такие комментарии: «Как на маму стала похожа», «Я думала, что это Алла Борисовна», «Один в один с мамой», «Какое сходство с Аллой Борисовной». На фоне ролика играла песня Примадонны, которая и помогла запутать преданных фанатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Мнение: Куар-коды как путь к коммунизму

02.09 / Мнение: О самосбывающемся кошмаре Путина и Шойгу

08.12 / Мнение: Сверхглубокая вторичность

01.03 / Мнение: «На путь исправления не встал…»

07.08 / Древние жители Сунгиря с «волчьим» коллагеном любили мясо северных оленей

24.03 / Мнение: Детский парк про героев советских мультфильмов открылся на ВДНХ

09.11 / В Москве мигрант избил врача коронавирусной бригады

23.01 / Мнение: Работа с преподавателями по-китайски

31.07 / ТОП-5 знаменитостей, которые вышли замуж после 40 лет

26.04 / Мнение: С помощью зонта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика