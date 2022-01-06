Копия Аллы Пугачёвой: поклонники не узнали Кристину Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте поделилась на своей официальной странице в Instagram видео со съёмок концерта к Новому году. Фанаты нелегко узнали артистку и подметили её схожесть с Аллой Пугачёвой.

Заслуженная артистка Кристина Орбакайте поучаствовала в съемках новогоднего концерта, который должен транслироваться в праздничную ночь. Певица исполнила легендарную песню поп-дивы Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», чем восхитилась публика.

Кристина Орбакайте выложила видео в Instagram, как проходит подготовка к выступлению. Знаменитость на концерт надела total black лук: длинное пальто, топ c блёстками и грубые сапоги на каблуке. Пользователи сети поблагодарили звезду за то, что она показала секреты закулисья.

Также поклонники приятно удивились от того, как артистка похожа на Аллу Пугачёву. Публика считает, что Кристина Орбакайте всё больше становится копией своей известной мамы. Под публикацией певицы можно увидеть такие комментарии: «Как на маму стала похожа», «Я думала, что это Алла Борисовна», «Один в один с мамой», «Какое сходство с Аллой Борисовной». На фоне ролика играла песня Примадонны, которая и помогла запутать преданных фанатов.