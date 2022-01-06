Куса: Ситуация в Казахстане может ухудшить позиции Украины из-за цементирования Россией образа “гаранта в области безопасности”

По состоянию на сегодняшнее утро можно сделать несколько важных выводов по поводу ситуации в Казахстане.

1. Казахстанские власти удержали ситуацию, никакого падения “режима Назарбаева – Токаева” не случилось, и дальше мы будем наблюдать кристаллизацию новой квазиавтократической системы.

2. Запад тупо проигнорировал ситуацию и решил не вмешиваться. У них в Казахстане есть коммерческий интерес, и дестабилизация была бы контрпродуктивной. Поэтому никаких заявлений о правах человека, демократии и ценностях закономерно не было. Это лишний раз подтверждает, что не ценностно-моральные установки имеют определяющее влияние на политику ведущих стран мира.

3. Токаев убрал Назарбаева под шумок “газовых бунтов”, тем самым подводя черту под политический транзит, начатый в 2019 году самим “елбасы”. Именно этот сюжет был определяющим во вчерашних событиях и будет главным в дальнейшем развитии ситуации в Казахстане. С ликвидацией фактического двоевластия запускается перераспределение политического влияния и финансовых потоков.

4. Вхождение миротворцев ОДКБ по просьбе Токаева в кратко- и среднесрочной перспективе усилит Россию в Центральной Азии как гаранта безопасности. А это даст Москве дополнительные аргументы в торгах с Западом и Китаем. Впрочем, если РФ начнет использовать миссию ОДКБ для давления на власти Казахстана в вопросах, не связанных с их мандатом (русский язык, культура, демография, экономика), то в стратегической перспективе это обернется против них взрывом антироссийского национализма, который и так растет в Казахстане.

5. Никакого “отвлечения внимания” РФ от Украины в результате событий в Казахстане не произошло. Наоборот: возможности усилиться в результате захода войск ОДКБ и поддержки властей укрепят переговорные позиции РФ по нашему направлению. Другими словами, на нас ситуация в Казахстане вообще никак не отразилась, а потенциально может даже ухудшить наши позиции по мере цементирования Россией образа “гаранта в области безопасности” и игрока в процессах региональной стабилизации, о чем Путин ведет диалог с Байденом.

6. Протесты в Казахстане – индикатор серьезной “болезни” многих стран постковидного мира. Социально-экономический, “голодный” характер протестов, их безсубъектность, хаотичность и антисистемность, переходящая в погромы, мародерства, убийства и “люмпенизированные” бунты, имеют потенциал вспыхнуть во многих странах мира и становятся все более распространенным способом выразить как протест против системы, так отчаянное желание хотя бы на день улучшить условия своей жизни. Такие протесты – самые разрушительные, легко манипулируемые. Отсутствие четкой адженды и лидеров упростило правительству задачу зачистить их силой.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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