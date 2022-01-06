 

Стефанчук повторно заразился COVID-19

06.01.2022, 16:32, Новости дня
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“Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции”, – заявил Стефанчук.

Он также призвал всех вакцинироваться от COVID-19, отметив, что вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, но поможет избежать тяжелого течения болезни.

“Прошу тех, с кем контактировал в ближайшее время, сдайте тест и будьте здоровы”, – добавил политик.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/648534529898384

Контекст:

Стефанчук сообщал о первом случае заражения коронавирусом 12 ноября 2020 года. 4 декабря он рассказал, что выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 6 января в Украине подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло почти 97 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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