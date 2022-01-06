В магазинах Алма-Аты стали заканчиваться продукты

В алма-атинских магазинах почти нет продуктов, крупные супермаркеты казахстанского города пока не открывались, сообщают СМИ.

Все продукты питания были разобраны с утра четверга, в 10 утра на полках магазинов не было даже хлеба, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

В Ауэзовском районе города небольшие продуктовые магазины распродали все продукты, и пока неизвестно, когда будет новый завоз.

Схожая ситуация образовалась в Алматинской области. Открыты только небольшие магазины, цены на продукты значительно выросли.

Ранее сообщалось, что на Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.

Также в этом городе обезглавленными были найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.