 

Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков

06.01.2022, 16:30, Новости дня
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В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.

«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.

Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, информирует «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.

Нападавшие были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.

Также в этом городе обезглавленными были найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.



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