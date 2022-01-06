Военные в Алма-Ате открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков

В Алма-Ате продолжается стрельба на площади Республики, военные открыли огонь по вооруженным зачинщикам беспорядков, сообщают очевидцы.

«Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым – непонятно, туда не подойти», – сообщил очевидец ТАСС.

Тем временем силы правопорядка успешно отразили атаку на здание управления полиции Алматинского района, информирует «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.

Нападавшие были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на Алма-Ате на площади Республики открыли стрельбу, очевидцы сообщают о раненых.

Также в этом городе обезглавленными были найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков.

В ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.