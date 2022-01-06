На АЗС в Казахстане начались кулачные бои за бензин

Почти все супермаркеты закрыты в городе Талдыкорган Алматинской области Казахстана, цены на продукты взлетели, автомобилисты дерутся за бензин на заправках.

В городе не работают банкоматы, за исключением «Халык банка», люди простаивают огромные очереди, чтобы снять наличные.

«Закрыты практически все супермаркеты, работают мелкие магазины», – говорится в сообщении Sputnik Казахстан. Отмечается, что цены на продукты в городе взлетели.

Местные АЗС за исключением одной приостановили работу, бензин отпускают в ограниченном количестве. Водители на заправках устраивают кулачные бои, а жители города сообщают о звуках редких выстрелов.

Ранее правительство Казахстана временно установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на АЗС.

До этого сообщалось, что в магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, в городе много полицейских и военных.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы.