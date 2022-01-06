 

Умная маска Razer Zephyr Pro получила усилитель голоса

06.01.2022, 16:28, Новости дня
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В компании Razer разработана новая модель многоразовой умной маски, основная функция которой, конечно же, состоит в защите от вирусов дыхательных путей человека. Однако у этого устройства есть еще и дополнительные функции.

В частности, инженеры вмонтировали в маску усилитель голоса. Он поможет общению, ведь при использовании самой обыкновенной маски затрудняется общение.

В общем, конструкция маски Razer Zephyr Pro основана на предшествующей модели. Отличие только в наличии голосового усилителя. Схожесть состоит в наличии активной системы вентиляции и двойной фильтрации воздуха. Цена данного защитного устройства немалая – 150 американских долларов, что в полтора раза больше, чем у базовой версии.



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