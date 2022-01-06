В компании ASUS представили сразу пять обновленных игровых ноутбуков

В компании ASUS продемонстрировали сразу пять обновленных версий ноутбуков, относящихся к линейке игровых устройств TUF Gaming.

В основу конструкции положены процессоры Intel Alder Lake, а также AMD Ryzen 6000. Использованы графические ускорители тридцатой серии GeForce RTX.

В моделях TUF F15 и F17, например, установлены экраны с диагональю, соответственно, 15 и 17 дюймов. Частота смены кадров на них составляет 165 Гц, а время отклика каждого дисплея – 3 мс. Представители компании сообщают о том, что батарея в каждом устройстве аккумулирует 90 Вт.ч энергии. Подробнее с техническими характеристиками каждого ноутбука можно ознакомиться на сайте производителя.