На Настю Каменских обрушился шквал критики за танцевальное видео в бикини

Настю Каменcких раскритиковали за зажигательное видео в ее профиле-TikTok. Певица наслаждается отдыхом в тропиках. Поклонники не знают, где она отдыхает, но следят за ее аккаунтом.

Знаменитость опубликовала в профиле танцевальное видео в купальнике оливкового цвета. Низ с завышенной посадкой. Она во время танца продемонстрировала свою прекрасную фигуру. Не всем пользователям понравилась новая публикация.

Хейтеры назвали певицу старой, раскритиковали ее купальный костюм, излишнюю откровенность и сказали, что время звезды давно прошло.

С подобной критикой столкнулась балерина Анастасия Волочкова. Завистники высказали свое недовольство по поводу ее пикантного наряда.

Источник: radiokp.ru