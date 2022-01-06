 

На Настю Каменских обрушился шквал критики за танцевальное видео в бикини

06.01.2022, 15:54, Разное
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Настю Каменcких раскритиковали за зажигательное видео в ее профиле-TikTok. Певица наслаждается отдыхом в тропиках. Поклонники не знают, где она отдыхает, но следят за ее аккаунтом.
Знаменитость опубликовала в профиле танцевальное видео в купальнике оливкового цвета. Низ с завышенной посадкой. Она во время танца продемонстрировала свою прекрасную фигуру. Не всем пользователям понравилась новая публикация.

Хейтеры назвали певицу старой, раскритиковали ее купальный костюм, излишнюю откровенность и сказали, что время звезды давно прошло.
С подобной критикой столкнулась балерина Анастасия Волочкова. Завистники высказали свое недовольство по поводу ее пикантного наряда.

Источник: radiokp.ru



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